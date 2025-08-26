L'Apple Watch n'est pas un 'produit neutre en CO2', selon un tribunal allemand

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple ne peut plus présenter son Apple Watch comme un 'produit neutre en CO2' en Allemagne, à la suite d'une décision de justice rendue mardi qui a donné raison aux écologistes en estimant que l'entreprise technologique américaine avait induit les consommateurs en erreur.

Apple avait présenté l'appareil en ligne comme 'notre premier produit neutre en CO2', une affirmation jugée infondée et contraire au droit allemand de la concurrence par un panel de juges, selon un communiqué du tribunal régional de Francfort.

Apple a refusé de commenter cette décision, qui peut faire l'objet d'un appel.

Apple a fondé son affirmation de neutralité carbone sur un projet qu'il mène au Paraguay pour compenser ses émissions en plantant des eucalyptus sur des terres louées.

Toutefois, le tribunal de Francfort a déclaré que les baux pour 75 % de la zone du projet n'étaient pas garantis au-delà de 2029 et que l'entreprise ne pouvait pas garantir que ces contrats seraient prolongés.

"Il n'y a pas d'avenir sûr pour la poursuite du projet forestier", indique la déclaration.

Le groupe écologiste Deutsche Umwelthilfe (DUH), qui a intenté une action en justice contre Apple, a salué la décision comme un succès contre l'« écoblanchiment ».

"Le stockage supposé du CO2 dans les plantations commerciales d'eucalyptus est limité à quelques années seulement, les garanties contractuelles pour l'avenir ne sont pas suffisantes et l'intégrité écologique des zones de monoculture n'est pas garantie", a déclaré Juergen Resch, directeur de DUH, dans un communiqué.