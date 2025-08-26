L'Apple Watch n'est pas un "produit neutre en CO2", selon un tribunal allemand

La Cour s'interroge sur l'avenir d'un projet forestier visant à compenser les émissions

Le label "neutre en carbone" d'Apple va être progressivement supprimé

Les écologistes saluent la victoire contre l'"écoblanchiment"

par Rachel More

Apple ne peut plus présenter son Apple Watch comme un "produit neutre en CO2" en Allemagne, à la suite d'une décision de justice rendue mardi qui a confirmé une plainte déposée par des écologistes, estimant que l'entreprise technologique américaine avait induit les consommateurs en erreur.

Apple avait présenté l'appareil en ligne comme "notre premier produit neutre en CO2", une affirmation jugée infondée et contraire au droit allemand de la concurrence par un panel de juges, selon un communiqué du tribunal régional de Francfort.

Un porte-parole d'Apple a déclaré que la décision du tribunal "confirmait globalement notre approche rigoureuse en matière de neutralité carbone" et a refusé de dire si l'entreprise ferait appel de la décision de mardi.

En juin, Apple avait déclaré que le procès allemand menaçait de "décourager le type d'action climatique crédible des entreprises dont le monde a besoin"

Néanmoins, un porte-parole a fait référence mardi à un rapport selon lequel Apple supprimera progressivement le label "neutre en carbone" qu'il utilise pour les Apple Watches afin de se conformer à la législation européenne qui entrera en vigueur en septembre 2026 et qui restreindra l'utilisation de ces termes.

Apple a fondé son affirmation de neutralité carbone sur un projet qu'elle mène au Paraguay pour compenser les émissions en plantant des eucalyptus sur des terres louées.

Les plantations d'eucalyptus ont été critiquées par les écologistes, qui affirment que ces monocultures nuisent à la biodiversité et nécessitent une forte consommation d'eau, ce qui leur a valu le surnom de "déserts verts".

Toutefois, le tribunal de Francfort a déclaré que les baux pour 75 % de la zone du projet n'étaient pas garantis au-delà de 2029 et que l'entreprise ne pouvait pas garantir que ces contrats seraient prolongés.

"Il n'y a pas d'avenir sûr pour la poursuite du projet forestier", indique le communiqué.

Outre Apple, Meta META.O et Microsoft MSFT.O ont également investi dans des projets similaires en Amérique latine en échange de crédits carbone.

Le groupe écologiste Deutsche Umwelthilfe (DUH), qui a porté plainte contre Apple, a salué la décision comme un succès contre l'"écoblanchiment".

"Le stockage supposé du CO2 dans les plantations commerciales d'eucalyptus est limité à quelques années, les garanties contractuelles pour l'avenir ne sont pas suffisantes et l'intégrité écologique des zones de monoculture n'est pas garantie", a déclaré Juergen Resch, président de DUH, dans un communiqué.