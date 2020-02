Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'APE dit ne pas prévoir de réduire sa part dans Engie Reuters • 25/02/2020 à 10:16









PARIS, 25 février (Reuters) - * L'AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT DIT QU'ELLE NE PRÉVOIT PAS DE RÉDUIRE SA PART DANS ENGIE (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.12%