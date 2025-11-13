L'APA progresse grâce à l'information selon laquelle Repsol envisage une fusion dans le secteur de l'amont

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

13 novembre - ** Les actions de la société énergétique APA

APA.O augmentent de 4,7 % à 25,01 dollars ** Le groupe pétrolier et gazier espagnol Repsol REP.MC envisage de fusionner son unité d'amont de 19 milliards de dollars avec APA, rapporte Bloomberg News , citant des personnes ayant connaissance du dossier

** APA a refusé de commenter, Repsol n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters ** Le directeur général de Repsol, Josu Jon Imaz, a déclaré le mois dernier que la société préparait son unité en amont pour un événement de liquidité en 2026, ce qui pourrait signifier une introduction en bourse ou une fusion inversée avec une société cotée aux États-Unis.

** L'unité amont de Repsol a une production nette d'hydrocarbures d'environ 571 000 barils d'équivalent pétrole par jour, selon le site web de la société

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'APA est en hausse d'environ10 % depuis le début de l'année