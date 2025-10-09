L'APA augmente après avoir reçu des paiements de l'Egyptian General Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de la compagnie pétrolière et gazière APA Corp APA.O sont en hausse de ~2% à 25,10 $ en pré-marché

** APA a déclaré mercredi avoir reçu des "paiements substantiels" de l'Egyptian General Petroleum Corp au cours du troisième trimestre

** « Nous pensons qu'il s'agit d'une mise à jour constructive, car les investisseurs ont exprimé des inquiétudes au cours des dernières années quant à l'incapacité du gouvernement égyptien à effectuer des paiements en temps voulu », déclare RBC Capital Markets

** Le développement est cohérent avec les efforts du gouvernement égyptien pour travailler plus étroitement avec APA afin d'encourager la production de pétrole et de gaz, dit la maison de courtage

** APA a réduit de près de 20 millions de pieds cubes par jour (MMcfpd) la production de gaz naturel aux États-Unis et de 1 400 barils par jour la production de liquides de gaz naturel au troisième trimestre en raison de la faiblesse des prix

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 6,5 % depuis le début de l'année