L'AP-HP et Median Technologies concluent un contrat de collaboration de recherche autour de la plateforme iBiopsy®



o Le contrat de collaboration concerne à ce jour, la réalisation de deux études cliniques sur le cancer du foie impliquant des investigateurs coordonnateurs de deux hôpitaux de l'AP-HP, la Pitié-Salpêtrière et Paul Brousse et les équipes de Median.

o Pour Median, ce contrat de collaboration permettra de travailler sur de grandes cohortes de patients pour les validations cliniques des technologies en intelligence artificielle de iBiopsy®.





Sophia-Antipolis, France et Paris, France - L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, premier centre hospitalo-universitaire d'Europe, et Median Technologies (ALMDT) annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat de collaboration visant à réaliser des études qui permettront la validation clinique de la plateforme iBiopsy® de Median. Cette plateforme intègre des technologies de pointe en IA permettant une analyse précise de l'imagerie médicale à des fins de diagnostics et de pronostics. Plusieurs indications cliniques pourront être couvertes. La collaboration entre les deux partenaires concerne dans un premier temps deux études cliniques spécifiques dont les protocoles ont été validés. Ses termes et conditions pourront être appliqués à d'autres études cliniques ultérieures menées conjointement par l'AP-HP et Median Technologies.