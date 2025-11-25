L'"Anthologie des Beatles" prolongée emmène les fans au-delà de la mythologie du groupe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paul Sandle

Un nouvel épisode de l'"Anthologie des Beatles", 30 ans après la série originale, montre l'impact sur Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr de leur appartenance au plus grand groupe de rock de l'histoire, ont déclaré son scénariste et son réalisateur.

Le documentaire original en huit parties, diffusé en 1995, couvrait les débuts difficiles du groupe à Liverpool et Hambourg, le phénomène de la Beatlemania, la célébrité mondiale et la séparation en 1970.

Le projet "Anthology" comprenait le single "Free as a Bird", créé dans les années 1990 à partir d'une démo enregistrée par John Lennon en 1977, trois ans avant son assassinat.

La série remastérisée, avec un neuvième épisode comprenant des images inédites des années 1990 de McCartney, Harrison et Starr, débute sur Disney+ DIS.N mercredi.

"Le nouvel épisode n'est pas lié à la chronologie des épisodes originaux", a déclaré le scénariste et réalisateur Oliver Murray.

"Les épisodes 1 à 8 représentent la naissance littérale des Beatles jusqu'à leur séparation en 1970, et l'épisode 9 est en mesure de parler du sens de l'intériorité de ce que c'était que d'être un Beatle."

Le film a été restauré par une équipe de production d'Apple Corps en collaboration avec la société Park Road Post de Peter Jackson en Nouvelle-Zélande, à l'aide de la technologie utilisée par Jackson pour réaliser le documentaire "The Beatles: Get Back", dont la première a eu lieu en 2021.

"L'ensemble des archives des Beatles a été restauré et est désormais numérique", a déclaré M. Murray. "Chaque fois que nous entrions dans la salle de montage, nous avions l'impression de remonter le temps jusqu'au milieu des années 90."

Selon lui, le documentaire de Jackson a changé la mythologie des Beatles, qui était jusqu'alors gravée dans la pierre.

"Ce que "Get Back" a fait, c'est briser ces stéréotypes, et nous les voyons davantage comme de très jeunes hommes", a-t-il déclaré.

Le nouvel épisode donne aux fans l'occasion de découvrir le groupe à partir de zéro, en comprenant qui ils étaient en tant que personnes, a-t-il ajouté.

"La raison pour laquelle l'histoire des Beatles résonne encore est qu'il s'agit d'un folklore du XXe siècle", a-t-il déclaré.

"C'est l'histoire intemporelle de quelques gars de Liverpool qui partagent un rêve et partent à la conquête du monde."