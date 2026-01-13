 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Angola porte à trois ans sa facilité de crédit d'un milliard de dollars avec JPMorgan et obtient 500 millions de dollars supplémentaires
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'opération de JPMorgan était initialement garantie par 1,9 milliard de dollars d'obligations angolaises

*

Le Gabon et le Sénégal se sont également tournés vers des transactions de dette "hors écran"

*

L'Angola prévoit d'émettre de nouvelles obligations nationales en devises locales et étrangères

*

(Mise à jour avec le commentaire de l'analyste et le contexte) par Miguel Gomes et Duncan Miriri

L'Angola a porté à trois ans la durée de sa facilité de crédit d'un milliard de dollars avec JPMorgan JPM.N et a obtenu un financement supplémentaire de 500 millions de dollars, a déclaré son ministère des finances mardi.

Le nouveau contrat de trois ans est assorti d'un taux d'intérêt "inférieur à 8%", a déclaré le ministère à Reuters. Le ministère des finances a déclaré que le taux de la facilité initiale était juste en dessous de 9%.

L'Angola et JPMorgan se sont mis d'accord sur le contrat dérivé initial d'un an, connu sous le nom de Total Return Swap, en 2024. JPMorgana refusé de commenter.

Les prix des obligations de l'Angola ont prolongé les gains antérieurs après la nouvelle de l'extension, avec l'échéance 2048 se négociant 1 cent plus haut à 86,97 cents sur le dollar.

"La nouvelle d'une transaction sur trois ans et d'un financement supplémentaire de 500 millions de dollars sera bien accueillie par le marché", a déclaré Samir Gadio, responsable de la stratégie pour l'Afrique chez Standard Chartered à Londres.

Le producteur de pétrole d'Afrique australe et la banque de Wall Street ont conclu l'accord initial avec le soutien de 1,9 milliard de dollars d'obligations d'État angolaises émises pour servir de garantie.

En avril, la banque a lancé un appel de marge obligeant l'Angola à déposer 200 millions de dollars supplémentaires en garantie après que la valeur de ces obligations a dépassé le seuil de déclenchement lorsque les droits de douane américains ont ébranlé les marchés, exposant les risques qui accompagnent ce type d'accord pour les émetteurs frontaliers.

L'Angola a ensuite récupéré les garanties supplémentaires lorsque le prix de ses obligations s'est redressé.

LES ÉMETTEURS MAL NOTÉS RECHERCHENT DES TRANSACTIONS PEU ORTHODOXES

Plusieurs autres économies émergentes, dont le Sénégal, le Gabon et le Cameroun, ont également opté pour des opérations dites "hors écran"( ), telles que des placements privés, afin d'optimiser la dette et de gérer les remboursements.

Le ratio dette/PIB de l'Angola s'élevait à 70 % en 2024, et les fonctionnaires du ministère des finances ont déclaré que la perception du risque du pays par les investisseurs ( ) ne correspondait pas à sa capacité de remboursement .

Les fonctionnaires ont également déclaré que l'accord avec JPMorgan a bien fonctionné pour eux, permettant au gouvernement d'éviter d'ajouter une dette en euro-obligations à ses livres lorsque les coûts d'emprunt étaient élevés.

Le ministère des finances a déclaré mardi qu'il prévoyait également d'émettre de nouvelles obligations nationales à 7 et 10 ans, libellées en devises locales et étrangères.

Obligations

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
314,390 USD NYSE -3,13%
STANDARD CHARTER
1 828,000 GBX LSE +0,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-président américain Bill Clinton, et son épouse, l'ancienne cheffe de la diplomatie américaine Hillary Clinton arrivent pour l'investiture de Donald Trump au Capitole de Washington, le 20 janvier 2025 ( POOL / Ricky Carioti )
    Bill et Hillary Clinton refusent de comparaître au Congrès sur l'affaire Epstein
    information fournie par AFP 13.01.2026 18:28 

    L'ex-président américain Bill Clinton a refusé de se présenter mardi au Capitole de Washington pour une audition parlementaire sur ses liens passés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, s'exposant avec son épouse Hillary à des poursuites pour entrave au Congrès. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en baisse après l'inflation américaine
    information fournie par AFP 13.01.2026 18:23 

    La Bourse de Paris a fini en légère baisse mardi manquant d'entrain après la publication des chiffres de l'inflation américaine qui semblent écarter une baisse des taux de la Fed en janvier. Le CAC 40 a terminé la journée en petite forme (-0,14%), perdant 11,56 ... Lire la suite

  • Cette combinaison de photos prises le 12 janvier 2026 montre, de gauche à droite, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell à Washington, le 10 décembre 2025, et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche à Washington, le 9 janvier 2026. ( AFP / SAUL LOEB )
    Le monde économique défend l'indépendance de la Fed, Trump persiste
    information fournie par AFP 13.01.2026 18:22 

    Le président américain Donald Trump a continué mardi d'éreinter le président de la banque centrale (Fed) Jerome Powell et à demander des baisses de taux d'intérêt, sans s'émouvoir des appels à sauvegarder l'indépendance de l'institution. La Réserve fédérale (Fed) ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, à l'Assemblée nationale à Paris, le 13 janvier 2026. ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Agriculture: Lecornu promet un projet de "loi d'urgence" pour mars
    information fournie par AFP 13.01.2026 18:13 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis mardi aux agriculteurs qu'il présenterait en mars un projet de "loi d'urgence" sur la politique de l'eau, la "prédation" du loup et les "moyens de production", qui sera examiné par le Parlement "avant l'été". Ce texte ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank