L'Angola porte à trois ans sa facilité de crédit d'un milliard de dollars avec JPMorgan et obtient 500 millions de dollars supplémentaires

L'opération de JPMorgan était initialement garantie par 1,9 milliard de dollars d'obligations angolaises

Le Gabon et le Sénégal se sont également tournés vers des transactions de dette "hors écran"

L'Angola prévoit d'émettre de nouvelles obligations nationales en devises locales et étrangères

(Mise à jour avec le commentaire de l'analyste et le contexte) par Miguel Gomes et Duncan Miriri

L'Angola a porté à trois ans la durée de sa facilité de crédit d'un milliard de dollars avec JPMorgan JPM.N et a obtenu un financement supplémentaire de 500 millions de dollars, a déclaré son ministère des finances mardi.

Le nouveau contrat de trois ans est assorti d'un taux d'intérêt "inférieur à 8%", a déclaré le ministère à Reuters. Le ministère des finances a déclaré que le taux de la facilité initiale était juste en dessous de 9%.

L'Angola et JPMorgan se sont mis d'accord sur le contrat dérivé initial d'un an, connu sous le nom de Total Return Swap, en 2024. JPMorgana refusé de commenter.

Les prix des obligations de l'Angola ont prolongé les gains antérieurs après la nouvelle de l'extension, avec l'échéance 2048 se négociant 1 cent plus haut à 86,97 cents sur le dollar.

"La nouvelle d'une transaction sur trois ans et d'un financement supplémentaire de 500 millions de dollars sera bien accueillie par le marché", a déclaré Samir Gadio, responsable de la stratégie pour l'Afrique chez Standard Chartered à Londres.

Le producteur de pétrole d'Afrique australe et la banque de Wall Street ont conclu l'accord initial avec le soutien de 1,9 milliard de dollars d'obligations d'État angolaises émises pour servir de garantie.

En avril, la banque a lancé un appel de marge obligeant l'Angola à déposer 200 millions de dollars supplémentaires en garantie après que la valeur de ces obligations a dépassé le seuil de déclenchement lorsque les droits de douane américains ont ébranlé les marchés, exposant les risques qui accompagnent ce type d'accord pour les émetteurs frontaliers.

L'Angola a ensuite récupéré les garanties supplémentaires lorsque le prix de ses obligations s'est redressé.

LES ÉMETTEURS MAL NOTÉS RECHERCHENT DES TRANSACTIONS PEU ORTHODOXES

Plusieurs autres économies émergentes, dont le Sénégal, le Gabon et le Cameroun, ont également opté pour des opérations dites "hors écran"( ), telles que des placements privés, afin d'optimiser la dette et de gérer les remboursements.

Le ratio dette/PIB de l'Angola s'élevait à 70 % en 2024, et les fonctionnaires du ministère des finances ont déclaré que la perception du risque du pays par les investisseurs ( ) ne correspondait pas à sa capacité de remboursement .

Les fonctionnaires ont également déclaré que l'accord avec JPMorgan a bien fonctionné pour eux, permettant au gouvernement d'éviter d'ajouter une dette en euro-obligations à ses livres lorsque les coûts d'emprunt étaient élevés.

Le ministère des finances a déclaré mardi qu'il prévoyait également d'émettre de nouvelles obligations nationales à 7 et 10 ans, libellées en devises locales et étrangères.