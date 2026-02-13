L'ancienne unité de Citigroup en Russie change de nom et devient RenCap Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'ancienne unité russe de Citigroup
C.N , AO Citibank, a déclaré vendredi qu'elle changerait de nom pour devenir RenCap Bank à la suite de sa vente prévue à Renaissance Capital.
Citigroup a annoncé en 2022, après le début de la guerre en Ukraine, qu'elle réduisait ses opérations et son exposition en Russie. En décembre de l'année dernière, son conseil d'administration a approuvé la vente de l'unité russe à Renaissance dans le cadre d'une transaction qui entraînerait une perte avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer