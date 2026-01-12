L'ancienne conseillère de Trump, Dina Powell McCormick, nommée présidente de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta s'aligne sur Trump et embauche d'anciens fonctionnaires à des postes clés

McCormick a passé 16 ans chez Goldman Sachs

Les investissements de Meta dans l'IA sont confrontés à des défis après la mauvaise réception du modèle Llama 4

(Mise à jour des paragraphes 1 à 4 avec des détails sur Trump, des paragraphes 5 et 6 avec le commentaire de Meta et des paragraphes 7 et 8 avec le lien avec le Sénat) par Courtney Rozen et Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O a nommé lundi une ancienne fonctionnaire de l'administration Trump, Dina Powell McCormick, au poste de présidente et de vice-présidente, renforçant ainsi les efforts de lobbying de l'entreprise dans la capitale américaine.

Le président Donald Trump a félicité Mme Powell McCormick dans un message publié sur son compte Truth Social quelques minutes après l'annonce de sa promotion par la société. C'est une "personne fantastique et très talentueuse" qui a servi son administration avec "force et distinction", a-t-il déclaré.

Sa nomination est la dernière d'une série de changements opérés par Meta au cours de l'année écoulée afin d'aligner plus étroitement l'entreprise sur M. Trump. Meta accélère ses investissements dans l'IA de pointe et la superintelligence personnelle. Son directeur général, Mark Zuckerberg, cherche à obtenir le soutien de M. Trump pour construire des centres de données et des capacités énergétiques pour ces projets.

Avant la seconde investiture de M. Trump, M. Zuckerberg s'est rendu dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Son entreprise a également supprimé son programme de vérification des faits aux États-Unis , élevé le républicain Joel Kaplan au poste de responsable des affaires internationales et mis fin à ses programmes de diversité, , autant de mesures qui ont séduit M. Trump. Début janvier, Meta a engagé un ancien conseiller commercial de Trump, C.J. Mahoney, pour diriger son équipe juridique, en remplacement de l'avocate générale Jennifer Newstead, qui a travaillé dans l'administration de l'ancien président Joe Biden.

Meta a refusé de dire si la nomination de Mme Powell McCormick était destinée à plaire à M. Trump.

Elle aidera Meta à développer ses centres de données, à établir de nouveaux partenariats stratégiques et à accroître la "capacité d'investissement à long terme" de l'entreprise, selon un communiqué de l'entreprise.

Powell McCormick a passé 16 ans à des postes de direction chez Goldman Sachs GS.N . Elle a été conseillère adjointe à la sécurité nationale de M. Trump lors de son premier mandat et conseillère principale à la Maison Blanche sous l'ancien président George W. Bush. Son mari est le sénateur américain David McCormick , qui préside le sous-comité du Sénat chargé de la politique énergétique, un domaine dans lequel elle sera impliquée à Meta.

Le sénateur "continuera à se conformer à toutes les règles d'éthique du Sénat américain", a déclaré sa porte-parole Katy Montgomery par courrier électronique.

Le rôle de Mme Powell McCormick fait écho aux efforts déployés par la précédente directrice des opérations, Sheryl Sandberg, qui, durant son mandat, a tiré parti de ses liens étroits avec l'establishment de Washington et le parti démocrate pour aider l'entreprise à faire face à l'examen minutieux des législateurs et des régulateurs.

Powell McCormick a démissionné du conseil d'administration de Meta en décembre, huit mois seulement après son arrivée.

Meta s'est efforcée de rester pertinente dans la course à l'intelligence artificielle de la Silicon Valley après que son modèle Llama 4 a été mal accueilli. Elle s'est engagée à investir jusqu'à 72 milliards de dollars en 2025.