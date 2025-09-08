L'ancienne ambassadrice du Japon nommée par Trump devient la médiatrice de CBS News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 6)

Paramount Skydance PSKY.O a nommé lundi Kenneth Weinstein au poste de médiateur de CBS News, une fonction nouvellement créée visant à surveiller les plaintes relatives à la partialité et à l'audience.

Cette nomination répond à l'une des conditions fixées par les régulateurs américains lorsque la Commission fédérale des communications a voté par 2 voix contre 1 fin juillet pour approuver la fusion de Paramount avec Skydance Media pour un montant de 8,4 milliards de dollars , qui exigeait l'embauche d'un médiateur chargé d'examiner les plaintes.

En 2020, le président des États-Unis Donald Trump a nommé Weinstein ambassadeur des États-Unis au Japon , mais cette nomination a expiré sans avoir été confirmée par le Sénat. Il est actuellement titulaire de la chaire sur le Japon à l'institut conservateur Hudson.

Il a siégé sous quatre administrations américaines au sein de conseils consultatifs fédéraux, notamment en tant que président du Broadcasting Board of Governors, aujourd'hui l'Agence américaine pour les médias mondiaux.

Les plaintes des consommateurs, des employés et d'autres personnes seront adressées à M. Weinstein, a déclaré la Paramount. Les cas qui, selon lui, nécessitent une action plus poussée seront transmis au président de la Paramount, Jeff Shell, et à George Cheeks, président de TV Media.

Si cela s'avère nécessaire, ils soumettront l'affaire à Tom Cibrowski, président et rédacteur en chef de CBS News, qui recommandera et mettra en œuvre les mesures à prendre.

La fusion a fait l'objet d'un examen minutieux, et CBS News est apparu comme un point chaud au cours de l'examen.

CBS News a fait l'objet d'une action en justice de 20 milliards de dollars de la part de M. Trump pour avoir édité une interview de Kamala Harris, alors candidate démocrate à l'élection présidentielle, dans le cadre de l'émission "60 Minutes" en octobre 2024.

En juillet, Paramount a accepté de payer 16 millions de dollars pour régler l'affaire avant sa fusion avec Skydance, mettant fin à environ neuf mois de procédures judiciaires, malgré les appels au non-règlement. Le règlement n'incluait pas de déclaration d'excuses ou de regrets.

Avant le règlement, la présidente et directrice générale de CBS News, Wendy McMahon , a démissionné de son poste, déclarant au personnel qu'elle et l'entreprise avaient des points de vue divergents sur la voie à suivre.

Bill Owens , producteur exécutif de longue date de "60 Minutes", a également annoncé son départ, invoquant des problèmes d'indépendance éditoriale.