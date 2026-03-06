 Aller au contenu principal
L'ancien responsable du commerce américain Robert Lighthizer démissionne du conseil d'administration de Trump Media
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 23:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien représentant au commerce des États-Unis, Robert Lighthizer, a démissionné du conseil d'administration de Trump Media & Technology Group DJT.O , à compter de vendredi, a indiqué un dépôt auprès de la SEC.

Au cours du premier mandat du président américain Donald Trump, Lighthizer a joué un rôle crucial en tant que responsable du commerce dans l'imposition de tarifs douaniers élevés sur les importations chinoises et la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain, ou ALENA, avec le Mexique et le Canada.

Son départ du conseil d'administration et de ses comités n'est pas dû à des désaccords avec la direction de l'entreprise ou le conseil d'administration, précise la déclaration.

Fondé par Trump et connu pour sa plateforme Truth Social destinée à un public conservateur, TMTG a eu du mal à développer ses activités médiatiques face à la concurrence de réseaux sociaux plus importants et à une croissance inégale du nombre d'utilisateurs.

TMTG a envisagé de scinder Truth Social en une société cotée en bourse.

En décembre, l'entreprise a opéré un virage stratégique en fusionnant avec la société californienne TAE Technologies dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars, ce qui lui a permis de se concentrer sur l'énergie de fusion et de former une société cotée en bourse qui développe des centrales électriques à grande échelle pour répondre à la demande croissante d'électricité, y compris celle des centres de données d'IA.

Valeurs associées

TRUMP MEDIA RG-A
10,1800 USD NASDAQ -5,21%
