L'ancien premier ministre britannique Rishi Sunak redevient conseiller auprès de Goldman Sachs

L'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak va revenir chez Goldman Sachs GS.N dans un rôle de conseiller, a annoncé mardi la banque de Wall Street, prenant un nouveau poste un an après avoir conduit les conservateurs à une cuisante défaite électorale. Rishi Sunak, qui reste député conservateur dans le nord de l'Angleterre, avait déjà travaillé chez Goldman en tant qu'analyste au début des années 2000, avant de rejoindre une série de fonds spéculatifs. Grâce à son ancienne carrière dans les services financiers et à la fortune familiale de sa femme, dont le père a cofondé la société indienne de services informatiques Infosys INFY.NS , Rishi Sunak est devenu le premier ministre britannique le plus riche, ce qui lui a valu d'être critiqué pour son manque de contact avec les gens ordinaires. Il est resté largement à l'écart des projecteurs depuis qu'il a démissionné de son poste de chef des conservateurs après la pire défaite du parti en plus d'un siècle, en juillet dernier. Il a accepté des postes dans les universités d'Oxford et de Stanford au début de l'année. L'embauche par Goldman de Sunak, qui a également été ministre britannique des Finances, en tant que conseiller principal, s'ajoute à une longue liste de politiciens de haut rang qui occupent des postes dans la finance où leur expérience politique et leurs réseaux mondiaux sont considérés comme des atouts stratégiques. "Je suis ravi d'accueillir Rishi chez Goldman Sachs", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, dans un communiqué. "Dans son rôle, il travaillera avec les dirigeants de la société pour conseiller nos clients à l'échelle mondiale sur une série de sujets importants, en partageant ses perspectives uniques et ses idées sur le paysage macroéconomique et géopolitique", a déclaré David Solomon. Les anciens ministres britanniques des Finances George Osborne et Sajid Javid se sont également reconvertis dans la finance, George Osborne occupant des postes chez le gestionnaire d'actifs BlackRock et dans la société de conseil Robey Warshaw, et Sajid Javid devenant partenaire de la société d'investissement Centricus.

