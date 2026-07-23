L'ancien patron de Barclays nie toute amitié avec Epstein ; les démocrates américains restent sceptiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les commentaires d'un député démocrate et de Barclays, ainsi que des précisions tout au long de l'article)

* La FCA a cité plus de 1 000 e-mails échangés entre Staley et Epstein

* Barclays a déclaré que de nouvelles informations montraient que Staley avait induit la banque en erreur au sujet de cette relation

* Les démocrates mettent en doute l'affirmation de Staley selon laquelle il n'entretenait aucune relation d'amitié avec Epstein

par Nupur Anand et Pete Schroeder

L'ancien directeur général de Barclays BARC.L , Jes Staley, a déclaré jeudi lors d'une audition à huis clos devant le Congrès américain qu'il n'avait aucune relation d'amitié avec Jeffrey Epstein, mais il n'a pas réussi à convaincre les législateurs, ont déclaré aux journalistes les démocrates membres de la commission.

Staley a comparu devant la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la réforme du gouvernement dans le cadre de son enquête sur Epstein, le défunt délinquant sexuel condamné, et sa complice Ghislaine Maxwell.

« Staley n’est pas sincère et ment effrontément », a déclaré le représentant américain Robert Garcia, de Californie, principal démocrate de la commission, qui a souligné que Staley ne répondait pas aux questions sous serment. « Il prétend n’avoir aucune relation d’amitié avec Epstein, ce qui est ridicule », a-t-il ajouté.

PLUS DE 1 000 E-MAILS AVEC EPSTEIN Staley est devenu directeur général de Barclays, l’un des principaux établissements de crédit britanniques, en 2015 et a démissionné en 2021 à la suite d’un différend avec l’autorité de régulation financière britannique concernant la manière dont il avait décrit ses liens avec Epstein. En juin 2025, Staley a perdu son appel contre une interdiction d’exercer prononcée par la Financial Conduct Authority (FCA) pour avoir induit en erreur l’autorité de régulation britannique au sujet de ces liens.

Dans cette affaire, la FCA a cité une série de plus de 1 000 e-mails échangés entre Staley et Epstein, dans lesquels Staley qualifiait leur amitié de « profonde » et considérait Epstein comme un « membre de la famille ».

Staley avait précédemment déclaré ne pas se souvenir de ces e-mails. Il a toujours affirmé entretenir une relation professionnelle étroite avec Epstein, mais ignorer ses crimes. Staley fait également l’objet d’une action en justice à Los Angeles qui l’accuse, ainsi que Barclays, d’avoir trompé les actionnaires au sujet de sa relation avec Epstein. Les défendeurs ont demandé le rejet de ces accusations.

Les avocats de Staley n’ont pas immédiatement répondu jeudi aux demandes de commentaires.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts, a écrit au président de Barclays, Nigel Higgins, pour demander des réponses urgentes de la part de la banque britannique concernant son « manquement manifeste à mener une enquête approfondie » sur les liens entre Staley et Epstein.

Dans une déclaration à Reuters, un porte-parole de Barclays a déclaré: « L’autorité de régulation britannique a conclu que Barclays avait été induite en erreur par M. Staley. Nous avons mené une enquête sur la base des informations dont nous disposions à l’époque. »

« Depuis lors, de nouvelles informations, dont Barclays ne disposait pas, ont été révélées et démontrent que M. Staley a induit Barclays et de nombreuses autres personnes en erreur quant à la nature de sa relation avec Epstein. Ces informations concernent des activités antérieures à son embauche chez Barclays », a précisé la banque.

La lettre de Warren, envoyée conjointement avec les députés Ro Khanna (Californie) et Raja Krishnamoorthi (Illinois), tous deux démocrates, exhortait Barclays à répondre à des questions sur la manière dont la banque avait traité les informations concernant les liens entre Staley et Epstein.

Avant de rejoindre Barclays, Staley était à la tête de la banque privée de JPMorgan Chase JPM.N , où Epstein comptait parmi ses clients. Les Îles Vierges américaines ont poursuivi JPMorgan en justice pour avoir prétendument fermé les yeux sur le trafic sexuel pratiqué par Epstein. JPMorgan a nié toute responsabilité et a par la suite réglé le litige à l’amiable sans reconnaître aucune faute . La banque a à son tour poursuivi Staley en justice , avant de conclure un accord confidentiel avec lui.

Epstein, décédé en 2019 dans une prison de New York alors qu’il attendait son procès pour des accusations fédérales de trafic sexuel, entretenait des liens étroits avec de nombreuses personnalités du monde de la politique, de la finance, du milieu universitaire et des affaires, dont le président américain Donald Trump. Sa mort a été jugée comme étant un suicide. La commission d’enquête a interrogé des personnalités telles que l’ancien président Bill Clinton , l’actuel secrétaire au Commerce et ancien directeur général de Cantor Fitzgerald Howard Lutnick , le cofondateur de Microsoft Bill Gates , ainsi que Kathy Ruemmler , conseillère juridique principale chez Goldman Sachs GS.N .