L'ancien ministre ukrainien de la Défense prévoit un voyage aux États-Unis pour lever des fonds destinés à un projet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max Hunder

Le ministre ukrainien de la Défense démis de ses fonctions, Mykhailo Fedorov, se rendra aux États-Unis afin de lever des fonds pour de nouveaux projets dans le domaine des technologies de défense, alors qu’il cherche à se lancer dans de nouvelles aventures après avoir perdu son poste, a déclaré à Reuters une source proche de l’ancien ministre.

Le limogeage de M. Fedorov du ministère de la Défense en juillet avait déclenché plusieurs semaines de manifestations à Kyiv et dans d’autres villes ukrainiennes réclamant sa réintégration, bien que celles-ci se soient désormais apaisées .

Marquant une rupture avec le président Volodimir Zelensky mardi, M. Fedorov est devenu la première personnalité politique ukrainienne de premier plan à réclamer des élections en temps de guerre, ce qui est interdit par la Constitution.

La source a démenti les informations parues précédemment dans les médias selon lesquelles M. Fedorov se rendait aux États-Unis pour solliciter un soutien politique en faveur de son appel à des élections, et a précisé que l’ancien ministre, féru de technologie et partisan des réformes, ne rencontrerait ni responsables politiques ni fonctionnaires américains.

« Fedorov prévoit de lancer une série de projets liés à la guerre et aux start-ups ukrainiennes », a déclaré la source, sans donner de dates précises.

L’un de ces projets serait un fonds d’investissement, a précisé la source.

Partisan des nouvelles technologies militaires et de la guerre des drones depuis l’invasion russe de 2022 , Fedorov entretient des liens étroits avec des entreprises américaines telles que SpaceX et Palantir.

Un appel personnel qu’il a lancé à Elon Musk, le propriétaire de SpaceX, a permis la mise en service des services Starlink au-dessus de l’Ukraine dès le début de la guerre. Des dizaines de milliers de terminaux Internet par satellite de l’entreprise constituent désormais la colonne vertébrale des communications sur les champs de bataille ukrainiens et jouent un rôle essentiel dans le pilotage des drones.

Selon la source, M. Fedorov poursuit ses discussions avec M. Musk au sujet de Starlink, mais aucune rencontre entre les deux hommes n’est pour l’instant prévue.