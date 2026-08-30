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L'ancien ministre ukrainien de la Défense cherche à attirer des investissements américains pour un fonds dédié aux technologies de défense, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 20:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov, cherche à attirer des investissements américains pour un fonds dédié aux technologies de défense, a-t-il déclaré dans une interview accordée au Financial Times et publiée dimanche.

M. Fedorov cherche également à lever des capitaux occidentaux pour créer et gérer des entreprises spécialisées dans le développement d’armes qui, selon lui, aideront Kyiv à résister à Moscou, précise le Financial Times.

L'ancien ministre de la Défense n'a pas précisé s'il tirerait un avantage financier de ce fonds, ni donné de détails sur le rôle qu'il jouerait dans sa gestion, selon le FT.

Par ailleurs, le nouveau ministre ukrainien de la Défense, Yevhenii Khmara, a déclaré que Kyiv chercherait à obtenir par anticipation une partie d'un prêt de 45 milliards d'euros (52,1 milliards de dollars) accordé par l'Union européenne et prévu pour l'année prochaine, tout en faisant pression sur ses alliés pour qu'ils augmentent leurs contributions et en sollicitant de nouveaux pays qui n'avaient pas encore apporté leur soutien.

(1 dollar = 0,8634 euro)

Guerre en Ukraine
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