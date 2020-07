Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ancien journaliste russe Ivan Safronov inculpé de trahison Reuters • 13/07/2020 à 18:16









par Tom Balmforth et Anton Zverev MOSCOU, 13 juillet (Reuters) - L'ancien journaliste russe Ivan Safronov a été inculpé lundi de trahison pour avoir divulgué des secrets d'Etat, a annoncé son avocat, ce qui a suscité l'indignation d'une partie de la presse. Ivan Safronov, qui a quitté le quotidien économique Kommersant en mai pour devenir conseiller de l'agence spatiale russe Roscosmos, est accusé d'avoir transmis des secrets militaires à la République tchèque. Son avocat Ivan Pavlov a précisé la semaine dernière que son client était poursuivi pour avoir divulgué des renseignements concernant la livraison d'armes russes au Moyen-Orient et en Afrique. Ivan Safronov, qui fut correspondant au Kremlin, a été arrêté mardi dernier par des agents du Service fédéral de sécurité devant son appartement de Moscou. Il est passible de vingt ans d'emprisonnement. Les forces de l'ordre ont arrêté lundi une dizaine de journalistes qui s'étaient rassemblés devant la prison où il est détenu pour lui exprimer leur soutien. "Il est évident que cette affaire a été fabriquée. C'est de l'intimidation", a affirmé Arina Borodina, l'une des journalistes interpellés. Une pétition a par ailleurs été lancée en faveur de la déclassification des accusations portées à l'encontre de l'ancien journaliste. Elle a déjà recueilli 55.000 signatures. "Vania (Safronov) est un véritable patriote. Il y a peu de gens comme lui et ces gens-là ne sont pas des espions", a déclaré Kira Latoukhina, journaliste à la Rossiskaïa Gazeta, journal qui dépend des pouvoirs publics. (Avec la contribution de Gleb Stolyarov et Gabrielle Tétrault-Farber; version française Juliette Portala)

