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L'ancien directeur général de Google, Eric Schmidt, détient une participation de 1 % dans Anthropic, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 00:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien directeur général de Google, Eric Schmidt, détient environ 1 % d'Anthropic, ce qui devrait lui permettre de réaliser l'un des plus importants gains individuels lorsque cette start-up spécialisée dans l'IA entrera en bourse, a rapporté lundi Bloomberg News.

* Eric Schmidt aurait investi plusieurs dizaines de millions de dollars lors du tour de table de série A d'Anthropic, précise l'article, citant des sources proches du dossier. On ignore s'il a cédé une partie de sa participation depuis lors.

* Les représentants d'Anthropic et d'Eric Schmidt n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

* L'introduction en bourse prévue d'Anthropic devrait générer des rendements substantiels pour ses premiers investisseurs et ses employés.

* Certains investisseurs ont évoqué, lors d’une réunion d’investisseurs, une valorisation d’environ 1 500 milliards de dollars , inférieure aux prévisions antérieures qui s’élevaient à environ 2 000 milliards de dollars, a rapporté Reuters la semaine dernière.

* Dans son prospectus d’introduction en bourse consulté par Reuters en septembre, Anthropic a exposé sa vision selon laquelle l’IA transformera l’économie mondiale plus profondément que l’industrialisation, l’électricité et Internet.

* Amazon et Google figuraient parmi les premiers soutiens d’Anthropic, investissant des milliards de dollars et fournissant la capacité de cloud computing nécessaire au développement et à l’exploitation de ses modèles d’IA "Claude".

* Eric Schmidt a occupé le poste de directeur général de Google de 2001 à 2011, puis celui de président exécutif de sa société mère, Alphabet, avant de quitter ses fonctions en janvier 2018.

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