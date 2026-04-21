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L'ancien directeur général de Fermi demande la vente de l'entreprise
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 06:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien directeur général de Fermi

FRMI.O , Toby Neugebauer, a appelé à une vente immédiate de la société d'investissement immobilier de centres de données, selon un communiqué publié lundi, après avoir quitté brusquement l'entreprise la semaine dernière.

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