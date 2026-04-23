L'ancien directeur général de Disney, Bob Iger, revient chez Thrive Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien directeur général de Disney

DIS.N , Bob Iger, est de retour chez Thrive Capital, a annoncé jeudi son fondateur Josh Kushner.

"Bob dirige avec audace et conviction parce qu'il sait ce qu'il construit et pourquoi. Il rejoint Thrive à un moment où ce type de leadership est le plus important", a déclaré M. Kushner dans un message sur X.

M. Iger a pris un rôle consultatif au sein de Thrive, travaillant avec le personnel de la société sur les décisions d'investissement et conseillant les fondateurs des entreprises du portefeuille de Thrive, selon le Wall Street Journal, qui avait rapporté l'information plus tôt.

* M. Iger a rejoint Thrive Capital en tant que venture partner en septembre 2022, où il s'occupait des initiatives quotidiennes, notamment du mentorat des fondateurs de startups et de l'identification de nouvelles opportunités d'investissement.

* M. Iger a quitté son poste de directeur général de Disney en 2020, après 15 ans de service. Il est revenu à la tête de l'entreprise en novembre 2022 et a quitté ses fonctions le mois dernier .

* Il restera au conseil d'administration de Disney jusqu'à la fin de l'année.

* Thrive Capital, qui investit dans des entreprises spécialisées dans l'internet, les logiciels et les technologies, a levé 10 milliards de dollars pour son dernier fonds.

* M. Kushner, qui est le frère du gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, a fondé Thrive en 2009.