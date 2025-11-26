L'ancien directeur financier du fabricant de "fenêtres intelligentes" View conclut un accord avec la SEC américaine

L'ancien directeur financier de View a réglé un procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC), qui l'accusait d'avoir, par négligence, permis à la société de sous-estimer le coût du remplacement des "fenêtres intelligentes" défectueuses.

Les avocats de Vidul Prakash et de la SEC ont conclu un accord de principe pour mettre fin à l'affaire civile, sous réserve de l'approbation des commissaires de la SEC, selon un document déposé mercredi au tribunal fédéral de San Jose, en Californie. Les deux parties souhaitent que l'affaire soit suspendue pendant la procédure d'approbation.

Un porte-parole de la SEC s'est refusé à tout commentaire. Les avocats de Prakash n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L'accord a été rendu public trois semaines après que la juge de district Beth Labson Freeman a rejeté l'affirmation de Prakash selon laquelle la SEC ne pouvait pas prouver qu'il avait violé les dispositions antifraude et autres des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Les fenêtres intelligentes ont des vitres teintées qui s'adaptent au soleil et sont courantes dans les immeubles de bureaux. La SEC a déclaré que View avait sous-estimé de 53 millions de dollars en 2019 et 2020 les responsabilités liées aux fenêtres découlant d'un composant d'étanchéité défectueux, en ne divulguant pas les coûts d'expédition, d'installation et de fabrication.

Prakash a déclaré que la SEC ne pouvait pas prouver qu'il savait ou aurait dû savoir que View couvrirait ces coûts.

View est devenue publique grâce à une fusion de 1,6 milliard de dollars avec une société d'acquisition à but spécial soutenue par Cantor Fitzgerald en mars 2021. Elle a décidé de retraiter plus de deux ans de données financières et de remplacer Prakash en tant que directeur financier huit mois plus tard.

La société basée à Milpitas, en Californie, a déposé le bilan en vertu du chapitre 11 en avril 2024 et a accepté d'être privatisée.