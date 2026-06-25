L'ancien directeur des opérations de Tricolor plaide coupable de fraude liée à la faillite d'un organisme de crédit automobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur le plaidoyer de culpabilité, les chefs d'accusation retenus contre l'ancien directeur général de Tricolor, les commentaires des avocats, le rejet de l'action en justice intentée par les investisseurs, paragraphes 3 à 10) par Jonathan Stempel

L'ancien directeur des opérations de Tricolor Holdings a plaidé coupable mercredi des chefs d'accusation de fraude et de complot liés à la faillite de cet organisme de crédit automobile spécialisé dans les crédits à risque, aujourd'hui en faillite.

David Goodgame a plaidé coupable devant le juge fédéral Kevin Castel à Manhattan.

Il a également accepté de coopérer avec le parquet, notamment en témoignant éventuellement contre l’ancien directeur général de Tricolor, Daniel Chu, a déclaré l’avocat de M. Goodgame, Arnold Spencer, lors d’un entretien téléphonique. M. Goodgame reste en liberté sous caution. Tricolor accordait des prêts automobiles principalement dans les communautés hispaniques à faibles revenus du sud-ouest des États-Unis , avant de déposer le bilan en septembre dernier.

Sa faillite, ainsi que celle du fournisseur de pièces automobiles First Brands le même mois, ont mis en évidence les risques liés au crédit privé, dans le cadre duquel les investisseurs apportent des capitaux à des entreprises soumises à une surveillance réglementaire moins stricte que celles qui font appel aux marchés publics. En décembre, Goodgame et Chu ont été mis en examen pour avoir prétendument escroqué de manière systématique des créanciers et des prêteurs, notamment en falsifiant des données relatives aux prêts et en nantissant deux fois les mêmes garanties. Tous deux avaient alors plaidé non coupables.

Le plaidoyer de culpabilité de Goodgame, prononcé mercredi, porte sur six chefs d’accusation, notamment fraude bancaire, fraude boursière, fraude électronique, association de malfaiteurs et fausses déclarations.

Les procureurs ont par ailleurs rendu publique une mise en accusation élargie comprenant huit chefs d’accusation, dans laquelle Chu est inculpé de fraude bancaire, de fraude boursière, de fraude électronique, de complot et de gestion d’une entreprise se livrant à des crimes financiers de manière continue. Son procès est prévu pour le 19 octobre, selon les dossiers judiciaires.

“Daniel Chu est innocent,” a déclaré son avocat, Matthew Schwartz, dans un communiqué. “ Il a créé une entreprise qui a permis à des milliers d’Américains d’acheter des véhicules fiables, une première étape essentielle vers l’indépendance financière. Nous sommes impatients de répondre aux accusations du gouvernement devant le tribunal, de présenter les preuves devant un jury et de blanchir le nom de M. Chu.” Le 10 juin, un juge fédéral a rejeté une plainte déposée par des investisseurs qui accusaient JPMorgan Chase

JPM.N , Barclays BARC.L et Fifth Third FITB.N d’avoir ignoré des “signaux d’alerte majeurs” concernant Tricolor tout en commercialisant frauduleusement sa dette. Ces trois banques ont déclaré des pertes à neuf chiffres liées à Tricolor.