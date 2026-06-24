L'ancien directeur des opérations de Tricolor plaide coupable dans le cadre de l'effondrement de cet établissement de crédit en faillite

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L'ancien directeur des opérations de Tricolor Holdings a plaidé coupable mercredi des chefs d'accusation de fraude et de complot liés à l'effondrement de cet établissement de crédit automobile à risque, aujourd'hui en faillite.

David Goodgame a enregistré son plaidoyer devant le juge fédéral Kevin Castel à Manhattan et a accepté de coopérer avec le parquet, a déclaré l'avocat de l'accusé, Arnold Spencer, lors d'un entretien téléphonique.