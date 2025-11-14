L'ancien directeur de la R&D de Pfizer, M. Dolsten, se retire de la course au conseil d'administration de Novo Nordisk

Mikael Dolsten, ancien responsable de la recherche et du développement de Pfizer PFE.N , a retiré sa candidature au conseil d'administration de Novo Nordisk

NOVOb.CO , invoquant des raisons personnelles, a annoncé jeudi le fabricant danois de médicaments.

M. Dolsten, qui a dirigé les opérations de R&D de Pfizer jusqu'en 2024, a informé Novo qu'il ne se présenterait pas à l'assemblée générale extraordinaire de vendredi.

Il a précédemment occupé des postes de direction en R&D chez Boehringer Ingelheim et AstraZeneca AZN.L .

Les autres candidats à l'élection au conseil d'administration restent inchangés par rapport à l'avis de convocation du 21 octobre, a déclaré Novo Nordisk.

Cette évolution intervient alors que le principal investisseur de Novo Nordisk, la Fondation Novo Nordisk, a décidé en octobre de prendre le contrôle du conseil d'administration du fabricant de médicaments, en promettant de se concentrer davantage sur le marché clé des États-Unis afin de relancer les ventes du Wegovy, un médicament amaigrissant à succès, après le départ du président et de six membres indépendants du conseil d'administration de Novo Nordisk.

L'entreprise est également confrontée à une réaction brutale de ses actionnaires, les investisseurs minoritaires préparant un vote de protestation contre un remaniement du conseil d'administration imposé par l'actionnaire dominant.

La Fondation Novo Nordisk et Novo Holdings, les actionnaires majoritaires de la société, ne proposeront pas de candidat de remplacement lors de la réunion de vendredi. Au lieu de cela, ils ont déclaré que le nouveau conseil d'administration devrait identifier et nommer deux candidats supplémentaires lors de l'assemblée générale annuelle du 26 mars 2026, aux côtés de la candidate déjà nommée Helena Saxon.

Si tous les candidats proposés sont élus, le conseil d'administration sera composé de neuf membres après le vote de vendredi: cinq administrateurs élus par les actionnaires, dont le président Lars Rebien Sørensen et le vice-président Cees de Jong, et quatre représentants élus par les salariés.

M. Dolsten a passé plus de 25 ans chez Pfizer, où il a supervisé le développement du vaccin COVID-19 en partenariat avec le fabricant allemand de médicaments BioNTech 22UAy.DE .