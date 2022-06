L’ancien conseiller économique de l’administration Biden rejoint PGIM Fixed Income

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine PGIM vient d’annoncer la nomination de Daleep Singh au rang d’économiste en chef au niveau mondial ainsi que directeur de la recherche macroéconomique pour sa division obligataire, à partir de 21 juin 2022. Au sein de ce poste, il sera chargé de la supervision de l’équipe de la recherche macroéconomique à l’échelle mondiale. Il fera également partie de l’équipe d’investissement senior. Il sera rattaché à Gregory Peters, directeur adjoint des investissements pour PGIM Fixed Income.

Daleep Singh arrive de la Maison Blanche, où il était conseiller adjoint de l’administration Biden, chargé de la sécurité nationale américaine au sein l’économie internationale. Il était également directeur adjoint du conseil économique national du pays. Il a notamment représenté le Président Biden aux réunions du G7, G20 et APEC.

Avant de rejoindre l’administration du Président Biden, il a été vice-président exécutif et directeur des marchés pour le Federal Reserve Bank à New York. Il a dirigé près de 600 salariés et a été chargé de la supervision du portefeuille de la banque lors de la pandémie du Covid-19. Entre 2011 et 2017, il a travaillé au sein du département de la trésorerie américaine en tant que secrétaire adjoint intérimaire pour les marchés financiers et secrétaire adjoint pour l’Europe et l’Eurasie. Auparavant, il a occupé plusieurs postes chez Goldman Sachs, où il s’est concentré sur les marchés des devises et le taux d’intérêt américain.

PGIM Fixed Income gérait 890 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 mars 2022. La société de gestion américaine PGIM comptait 1400 milliards de dollars d’actifs sous gestion.