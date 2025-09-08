L'ancien candidat ambassadeur du Japon nommé par Trump devient le médiateur de CBS News

Paramount Skydance PSKY.O a nommé lundi Kenneth Weinstein au poste de médiateur de CBS News, une fonction nouvellement créée visant à surveiller les plaintes relatives à la partialité et à l'audience.

Cette nomination répond à une condition fixée par les régulateurs américains lorsque la Federal Communications Commission a voté 2-1 fin juillet pour approuver la fusion de 8,4 milliards de dollars de Skydance Media avec Paramount, qui exigeait l'embauche d'un médiateur pour examiner les plaintes.

En 2020, le président des États-Unis Donald Trump a nommé Kenneth Weinstein ambassadeur des États-Unis au Japon , mais cette nomination a expiré sans confirmation complète par le Sénat. Il est actuellement titulaire de la chaire du Japon à l'institut conservateur Hudson.

Il a siégé sous quatre administrations américaines au sein de conseils consultatifs fédéraux, notamment en tant que président du Broadcasting Board of Governors, aujourd'hui l'Agence américaine pour les médias mondiaux.

Les plaintes des consommateurs, des employés et d'autres personnes seront adressées à Kenneth Weinstein, a déclaré Paramount. Les cas qui, selon lui, nécessitent une action plus poussée seront transmis au président de Paramount, Jeff Shell, et à George Cheeks, président de TV Media.

La fusion a fait l'objet d'un examen minutieux, et CBS News est apparu comme un point chaud au cours de l'examen.

CBS News a fait l'objet d'une action en justice de plus de 20 milliards de dollars de la part de Donald Trump pour avoir édité une interview de Kamala Harris, alors candidate démocrate à l'élection présidentielle, dans le cadre de l'émission "60 Minutes" en octobre 2024.

En juillet, Paramount a accepté de payer 16 millions de dollars pour régler l'affaire avant la fusion avec Skydance, sans présenter d'excuses ni exprimer de regrets, mettant fin à environ neuf mois de procédures judiciaires alors que des appels étaient lancés pour ne pas régler l'affaire.

Avant le règlement, la présidente et directrice générale de CBS News, Wendy McMahon , a démissionné de son poste, déclarant au personnel qu'elle et l'entreprise avaient des opinions divergentes sur la voie à suivre.

Bill Owens , le producteur exécutif de longue date de "60 Minutes", a également annoncé son départ, invoquant des problèmes d'indépendance éditoriale.