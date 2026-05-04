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L’AMF nomme des référents pour accompagner davantage les sociétés de gestion de portefeuille
information fournie par Agefi Asset Management 04/05/2026 à 08:00

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé, lundi 27 avril, la mise en œuvre de mesures visant à renforcer l’accompagnement des sociétés de gestion de portefeuille.

Elle a ainsi désigné des référents métiers pour les activités de gestion immobilière d’un côté, et de capital investissement de l’autre, au sein des équipes de la Direction agréments et suivi (DAS), rattachée à la Direction de la gestion d’actifs (DGA).

Ces référents soutiendront le travail des équipes de l’AMF, plus particulièrement des chargés de portefeuille, « qui resteront les interlocuteurs privilégiés des sociétés de gestion françaises », indique le régulateur dans un communiqué.

L’identité des référents sera visible sur l’organigramme de la DGA, qui sera rendu disponible sur l’extranet Rosa, précise l’AMF. « Ils interviendront sur les sujets relevant de leur domaine d’expertise, accompagneront les évolutions réglementaires et contribueront à renforcer l’homogénéité dans les positions et décisions rendues. »

Par cette initiative, le régulateur souhaite une meilleure lisibilité de son organisation et de ses circuits de validation de ses décisions.

Les sociétés de gestion entrepreneuriales disposent, elles aussi désormais, d’un référent en la personne de Pierre-Yvan Gaubert. Il sera chargé d’animer des actions d’accompagnement spécifiquement destinées à ces acteurs, dans une démarche visant à favoriser l’attractivité et la compétitivité de la Place de Paris.

L'Agefi

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