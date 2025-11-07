 Aller au contenu principal
L'AMF ne demande pas d'OPR pour la simplification d'Interparfums
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 07:25

Interparfums indique que l'AMF a considéré que son projet de fusion absorption d'Interparfums Holding SAS par Interparfums SA n'était pas de nature à justifier la mise en oeuvre préalable d'une offre publique de retrait (OPR) visant ses actions.

Pour rappel, ce projet doit permettre de simplifier la structure actionnariale du groupe en substituant à Interparfums Holding SAS, jusqu'ici son actionnaire unique, la société américaine Interparfums Inc., dont les titres sont admis sur le Nasdaq de New York.

A l'issue de cette opération, qui doit être soumise à l'approbation des actionnaires réunis en AG le 17 décembre, Interparfums Inc. détiendra 72,4% du capital de sa filiale française et 83,7% des droits de vote, et le flottant avoisinera toujours 27,5%.

INTERPARFUMS
27,280 EUR Euronext Paris -2,08%
