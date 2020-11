Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AMF inflige une amende de €1 mln à BNP Paribas Reuters • 26/11/2020 à 18:37









26 novembre (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce jeudi dans un communiqué: * LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AMF A INFLIGÉ À BNP PARIBAS UNE SANCTION PÉCUNIAIRE D'UN MILLION D'EUROS * LA COMMISSION CONSIDÈRE QUE DES INSTRUCTIONS DE VOTE ERRONÉES ONT ÉTÉ TRANSMISES À 44 ÉMETTEURS EN RAISON D'ANOMALIES TECHNIQUES OU D'ERREURS HUMAINES EN AVRIL ET MAI 2018 Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -0.89%