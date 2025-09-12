L'AMF demande la suspension du titre Mexedia pour possible manipulation de cours

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé vendredi avoir requis la suspension de la négociation de l'action du groupe technologique Mexedia

ALMEX.PA , citant des indices d'une possible manipulation de cours.

"Dans le cadre de sa surveillance des transactions boursières, l'Autorité des marchés financiers a relevé plusieurs indices d'une possible manipulation de cours sous forme de pratique de type bouilloire (pump and dump) sur les actions de la société Mexedia S.p.A", a précisé l'AMF dans un communiqué.

La suspension de cotation a été requise à l'issue de la séance du 11 septembre jusqu'au 30 septembre inclus ou jusqu'à nouvel avis publié à une date antérieure si l'information du marché permet la reprise des négociations, a-t-elle ajouté.

Mexedia, groupe italien coté sur Euronext Growth Paris, n'a pour l'instant pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La technique de la bouilloire est une pratique consistant à approcher des investisseurs et à leur faire miroiter un fort potentiel de hausse d'une action qu'il faut saisir rapidement, entretenant de fait une pression acheteuse sur le titre.

"Outre le fait que cette personne ne dispose d'aucune autorisation ou agrément pour recommander ces titres à l'achat, elle omet volontairement de préciser à ses interlocuteurs qu'elle détient des quantités souvent importantes de ces actions qu'elle vend au fil de l'eau, réalisant ainsi des plus-values élevées", précise l'AMF.

"Dès que la vente est complétée et que la pression acheteuse cesse, le cours du titre baisse brutalement, entraînant un important préjudice chez les investisseurs", ajoute le gendarme boursier.

Mexedia a connu en Bourse une soudaine envolée ces deux derniers mois: le titre, qui valait 6,65 euros le 14 juillet, a atteint un pic à 84 euros le 13 août. Depuis, l'action est redescendue à 43 euros au cours de clôture de jeudi.

