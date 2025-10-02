L’AMF appelle à la vigilance face aux « bons plans » boursiers proposés sur les messageries privées

amf sur desktop et mobile (Crédits: Adobe Stock)

Reprise du communiqué de presse de l'AMF*, à l'attention des investisseurs particuliers

Mise en garde

A la suite d'appels d'épargnants, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) met en garde le public contre des incitations à investir dans des actions prétendument très rentables, diffusées sur des groupes privés de messagerie, qui présentent les caractéristiques de la pratique frauduleuse dite de « la bouilloire ». L'objectif des fraudeurs : organiser des achats massifs d'actions pour faire monter les cours et empocher des plus-values au détriment des épargnants.

Ces dernières semaines, plusieurs épargnants ont contacté l'AMF afin de signaler ce type d'approche. L'AMF appelle le public à la plus grande vigilance face à ces propositions qui présentent les caractéristiques de la pratique frauduleuse de type « bouilloire » (ou « pump and dump »). Les épargnants témoignent avoir cliqué sur des publicités sur internet ou les réseaux sociaux et avoir rejoint des groupes de discussions sur des messageries privées telles que WhatsApp. D'autres ont été intégrés à ces groupes de discussions sans même en avoir fait la demande. A chacun, il a été proposé d'investir dans des actions, souvent américaines, en leur faisant miroiter des gains importants en seulement quelques jours. Après une phase de hausse, ces actions se sont finalement écroulées et, aujourd'hui, ces personnes indiquent à l'AMF avoir perdu l'essentiel de leur investissement.

Faire miroiter un fort potentiel de hausse d'une action à saisir rapidement

La technique de la bouilloire (ou « pump and dump ») est une pratique consistant à approcher des investisseurs et à leur faire miroiter un fort potentiel de hausse d'une action qu'il faut saisir rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et les volumes échangés et servent l'argumentaire de la personne qui engendre de nouveaux achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur le titre.

Outre le fait que cette personne ne dispose d'aucune autorisation ou agrément pour recommander ces titres à l'achat, elle omet de préciser à ses interlocuteurs qu'elle détient des quantités souvent importantes de ces actions - ou qu'elle agit pour le compte d'une autre personne - et qu'elle les vend au fil de l'eau, réalisant ainsi des plus-values élevées.

Dès que la vente est réalisée, le cours du titre baisse brutalement, entraînant un important préjudice chez les investisseurs qui se retrouvent avec une position importante achetée à prix fort sur un titre illiquide. La personne se veut alors rassurante vis-à-vis de l'épargnant, l'intimant de ne pas s'inquiéter en lui promettant qu'elle va l'aider à récupérer l'argent perdu ou le compenser.

L'AMF invite les épargnants à appliquer les règles de vigilance suivantes :

Faites appel à votre esprit critique, ne suivez pas les conseils d'inconnus lus sur des groupes de messageries privées ;

Ayez en tête que les escrocs opèrent bien souvent via des messageries privées ;

Vérifiez que la personne qui vous contacte travaille pour une société autorisée à proposer ses services d'investissement en France sur le site internet de l'AMF. L'AMF met également à disposition des listes blanches et noires ;

Ne vous laissez pas séduire par des promesses de gains d'argent rapides et faciles ;

Enfin, pour toute question, vous pouvez contacter l'AMF en ligne ou par téléphone au +33(0) 1 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 (prix d'un appel local).

Chez BoursoBank, on ne vous le dira jamais assez, formez-vous ! Nous mettons à votre disposition un grand nombre de contenus pédagogiques. Vous pouvez notamment vous former de façon ludique grâce à BoursoCampus , notre plateforme d'éducation financière.

Vous pouvez également revoir le webinaire Finfluenceurs : ils ne vous veulent pas (que) du bien organisé dans le cadre de la semaine de l'éducation financière en mars 2025.

* Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.