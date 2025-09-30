L'AMF annonce la reprise des négociations sur le titre Mexedia à partir du 1er octobre

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mardi la reprise des négociations sur le titre de Mexedia ALMEX.PA à compter du 1er octobre, la période de suspension du titre étant arrivée à terme.

Plus tôt ce mois-ci, l'AMF avait requis la suspension de la négociation de l'action du groupe technologique italien à l'issue de la séance du 11 septembre et jusqu'au 30 septembre inclus, citant des indices d'une possible manipulation de cours.

"Arrivée au terme de cette période de suspension, l’AMF confirme la reprise des négociations sur le titre à compter du 1er octobre 2025", a déclaré l'AMF dans un communiqué.

Appelant les investisseurs à maintenir leur vigilance, l'AMF dit poursuivre ses analyses.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)