L'American Public Education chute après des commentaires sur l'impact de la fermeture du gouvernement américain
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 23:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions du fournisseur d'éducation postsecondaire American Public Education Inc APEI.O chutent de 10,8 % à 34,50 $ dans les échanges après bourse

** La société déclare qu'elle n'est pas en mesure de déterminer l'impact total que la fermeture du gouvernement américain aura sur ses résultats d'exploitation du 4ème trimestre et de l'année fiscale 2025

** Sept analystes sur huit évaluent l'action à "acheter" ou plus, un à "conserver"; la prévision médiane est de 40 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'APEI a augmenté de ~79,3 % depuis le début de l'année

