L'American Express National Bank condamnée à une amende de 350 millions de dollars pour insuffisance de son programme de lutte contre le blanchiment d'argent

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Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) des États-Unis a annoncé avoir condamné l'American Express National Bank à payer une amende civile de 350 millions de dollars pour des lacunes dans son programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'OCC a constaté qu'American Express n'avait pas mis en place ni maintenu de programme conforme à la loi américaine sur le secret bancaire (US Bank Secrecy Act), qui impose aux banques de disposer de protocoles permettant de signaler les transactions suspectes afin de prévenir les paiements illicites.