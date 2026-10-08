 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'American Express National Bank condamnée à une amende de 350 millions de dollars pour insuffisance de son programme de lutte contre le blanchiment d'argent
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 22:31

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) des États-Unis a annoncé avoir condamné l'American Express National Bank à payer une amende civile de 350 millions de dollars pour des lacunes dans son programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'OCC a constaté qu'American Express n'avait pas mis en place ni maintenu de programme conforme à la loi américaine sur le secret bancaire (US Bank Secrecy Act), qui impose aux banques de disposer de protocoles permettant de signaler les transactions suspectes afin de prévenir les paiements illicites.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,49 +2,26%
CAC 40
7 729,69 -0,51%
TOTALENERGIES
77,58 +2,86%
2CRSI
23,44 -6,46%
HAFFNER ENERGY
0,667 -9,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank