L'amende de 3,1 millions de dollars proposée par la FAA à Boeing est insuffisante, selon un sénateur

Le sénateur démocrate Richard Blumenthal a déclaré que l'amende de 3,1 millions de dollars proposée par la Federal Aviation Administration à l'encontre de Boeing BA.N pour une série de violations des règles de sécurité est inadéquate et souhaite que l'agence explique comment elle a calculé la pénalité. "Pour Boeing, de telles amendes sont facilement absorbées comme le coût de l'activité, et non comme une sanction significative.," a écrit Richard Blumenthal dans une lettre adressée à l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford. "À moins que les amendes n'atteignent un niveau tel qu'elles obligent l'entreprise à investir dans de véritables réformes en matière de sécurité, les risques encourus par les passagers aériens persisteront." La FAA a constaté des centaines de violations du système de qualité dans l'usine 737 du constructeur à Renton, Washington, et dans l'usine de fuselage 737 de Spirit AeroSystems SPR.N , sous-traitant de Boeing, à Wichita, Kansas.