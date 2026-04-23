L'ambition mondiale la Chine en faveur des VE reflète la situation économique difficile du pays

Des robotaxis aux voitures volantes, la Chine s'apprête à exporter davantage de ses technologies automobiles à l'étranger – une stratégie qui reflète à la fois ses ambitions mondiales et les réalités économiques.

Le marché automobile chinois, bien qu'étant le plus vaste et le plus avancé au monde, est saturé de véhicules, notamment électriques, des dizaines d'entreprises inconnues en Occident produisant à la chaîne.

Exporter ces véhicules offre ainsi la promesse de marges plus élevées et une croissance significative du volume des ventes, selon les analystes et les observateurs du secteur, alors que marché automobile chinois s'est contracté de 18% au premier trimestre.

Même si les véhicules électriques (VE) chinois sont soumis à des droits de douane en Europe, ils restent compétitifs en termes de coûts sur les marchés continentaux, même avec de telles taxes.

"Ils ont atteint un stade où ils savent qu'il ne faut pas s'arrêter à la Chine", a déclaré Pedro Pacheco, analyste au sein du cabinet d'études Gartner, à propos des constructeurs automobiles chinois.

"Il faut aussi une feuille de route pour un déploiement de leurs technologies en Europe, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est."

Aux États-Unis, les importations de voitures chinoises ne sont en revanche pas autorisées pour le moment.

La Chine a exporté 5,8 millions de voitures l'année dernière, soit une augmentation de près de 20% par rapport à l'année précédente, selon les données du secteur.

Les exportations totales de véhicules en provenance de Chine, y compris les voitures et les véhicules utilitaires, devraient augmenter de 4% pour atteindre 7,4 millions cette année, selon les prévisions de l'Association chinoise des constructeurs automobiles publiées jeudi.

OUVERTURE DU SALON AUTOMOBILE CHINOIS

Les professionnels du secteur pourront ainsi échanger ces prochains jours sur les ambitions en matière d'exportations et sur les perspectives de croissance mondiale, lors de l'ouverture, vendredi à Pékin, du salon automobile annuel chinois, où seront également présentées les nouvelles technologies et innovations.

Le constructeur automobile Xpeng 9868.HK prévoit de lancer la production à grande échelle de ses voitures "volantes" l'année prochaine et de ses robots humanoïdes au quatrième trimestre 2026, a déclaré jeudi son président Brian Gu à Reuters.

Xpeng a reçu plus de 7.000 commandes pour ses voitures volantes, dont la majorité en Chine, où l'entreprise s'efforce d'obtenir l'autorisation des autorités aéronautiques du pays.

Le groupe prévoit également de lancer des essais de robotaxis dans la ville méridionale de Guangzhou cette année, a déclaré Brian Gu. Il a ajouté que 2027 serait une "année décisive" pour les "essais menés à travers le monde avec des partenaires".

L'année dernière, Xpeng a généré environ 15% de son chiffre d'affaires grâce à ses ventes à l'étranger. Au cours des cinq à dix prochaines années, "plus de 50 % du chiffre d'affaires devrait provenir de l'extérieur de la Chine", a déclaré Brian Gu.

(Reportage Qiaoyi Li et Nick Carey ; Rédigé par David Dolan ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)