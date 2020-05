Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Alliance Renault-Nissan se réorganise pour tenter de se relancer Reuters • 27/05/2020 à 09:13









(Actualisé avec précisions, § 3-5, cours) PARIS, 27 mai (Reuters) - L'Alliance entre Renault RENA.PA , Nissan 7201.T et Mitsubishi 7211.T , dont les difficultés se sont accrues avec la crise sanitaire liée au coronavirus, a présenté mercredi une nouvelle stratégie "visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité des trois entreprises". Dans ce nouveau modèle, "chaque membre deviendra référent dans les régions où il possède les meilleurs atouts stratégiques et y agira comme facilitateur et soutien de la compétitivité des autres", explique l'Alliance dans un communiqué. Sur le plan organisationnel, les membres de l'Alliance vont adopter un "système 'leader-follower' pour les projets véhicules sur lesquels ils vont coopérer", avec une standardisation renforcée et dans chaque segment de produits. L'objectif est que d'ici à 2025, près de 50% des modèles de l'Alliance soient développés et produits sous ce système, qui "devrait permettre de réduire les coûts et les dépenses d'investissements par modèle jusqu'à 40%", est-il précisé dans le communiqué. Déjà fragilisée depuis fin 2018 par la disgrâce de son ex-président Carlos Ghosn, l'Alliance a vu ses difficultés s'accentuer sous l'effet des conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a frappé de plein fouet l'ensemble du secteur. A 9h13, le titre Renault progressait de 4,97% à 20,105 euros à la Bourse de Paris, signant ainsi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 .FCHI , qui ne gagne que 0,60%. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

