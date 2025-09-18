 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
45 303,43
0,00%
l'Alliance oneworld envisage un partenaire indien alors que le marché s'étend
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 23:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Alliance oneworld, un groupe de compagnies aériennes composé de 15 membres allant d'American Airlines AAL.O à Qantas Airways QAN.AX , envisage un partenaire aérien indien alors que le marché continue de croître, a déclaré son directeur général.

"L'Inde est un marché sur lequel nous avons collectivement intérêt à trouver quelqu'un", a déclaré le directeur général Nat Pieper à Reuters jeudi, à l'issue d'une réunion de dirigeants et d'analystes du secteur de l'aviation connue sous le nom de Wings Club à New York.

Pieper a déclaré que l'ajout d'un nouveau membre est "toujours délicat" parce qu'il doit fonctionner non seulement pour le groupe dans son ensemble, mais aussi pour chacun des 15 membres.

Étant donné que bon nombre de ses membres desservent actuellement l'Inde, l'alliance étudie également les moyens de tirer parti de leur présence commune dans le pays, par exemple par le biais d'un accord de fidélisation ou d'une initiative commune concernant les salons, a-t-il ajouté.

"Nous avons 10 membres qui desservent l'Inde et c'est donc un marché très important, qui se développe de façon spectaculaire."

Hawaiian Airlines devrait rejoindre l'alliance en 2026. Alaska Air a achevé l'acquisition de la compagnie en 2024.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
57,410 USD NYSE -1,90%
AMERICAN AIRLINE
12,5800 USD NASDAQ +0,80%
FINNAIR
3,013 EUR LSE Intl -0,53%
JAPAN AIRLINES
18,400 EUR Tradegate 0,00%
JAPAN AIRLINES
21,3260 USD OTCBB 0,00%
QANTAS AIRWAYS
6,234 EUR Tradegate 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

