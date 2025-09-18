l'Alliance oneworld envisage un partenaire indien alors que le marché s'étend

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Alliance oneworld, un groupe de compagnies aériennes composé de 15 membres allant d'American Airlines AAL.O à Qantas Airways QAN.AX , envisage un partenaire aérien indien alors que le marché continue de croître, a déclaré son directeur général.

"L'Inde est un marché sur lequel nous avons collectivement intérêt à trouver quelqu'un", a déclaré le directeur général Nat Pieper à Reuters jeudi, à l'issue d'une réunion de dirigeants et d'analystes du secteur de l'aviation connue sous le nom de Wings Club à New York.

Pieper a déclaré que l'ajout d'un nouveau membre est "toujours délicat" parce qu'il doit fonctionner non seulement pour le groupe dans son ensemble, mais aussi pour chacun des 15 membres.

Étant donné que bon nombre de ses membres desservent actuellement l'Inde, l'alliance étudie également les moyens de tirer parti de leur présence commune dans le pays, par exemple par le biais d'un accord de fidélisation ou d'une initiative commune concernant les salons, a-t-il ajouté.

"Nous avons 10 membres qui desservent l'Inde et c'est donc un marché très important, qui se développe de façon spectaculaire."

Hawaiian Airlines devrait rejoindre l'alliance en 2026. Alaska Air a achevé l'acquisition de la compagnie en 2024.