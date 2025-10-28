L'allemand SAP envisage une nouvelle offre pour la société de logiciels BlackLine, selon une source

L'offre précédente de 66 dollars par action a été rejetée en juin, selon une source

SAP est un client clé, représentant près de 30 % du chiffre d'affaires de BlackLine

Clearlake Capital aurait son mot à dire dans la vente en tant qu'actionnaire important

SAP SAPG.DE , le plus grand fournisseur de logiciels d'Europe, a proposé d'acheter la société de logiciels de comptabilité BlackLine BL.O pour près de 4,5 milliards de dollars en juin, mais a essuyé une rebuffade et envisage maintenant une nouvelle approche, selon une copie de la lettre d'offre examinée par Reuters et une personne familière avec l'affaire.

Le géant allemand du logiciel, qui travaille avec JPMorgan sur l'opération, a soumis une offre formelle et non publique de 66 dollars par action le 18 juin, mais BlackLine n'était pas intéressé par un accord et a rejeté l'avance, selon la lettre et une personne familière avec les discussions.

L'offre représentait une prime de 31 % par rapport au prix moyen de 50,50 dollars sur 60 jours. Dans la lettre d'offre, SAP a déclaré qu'elle n'avait pas besoin de financement extérieur pour conclure l'opération.

SELON UN ANALYSTE, L'OFFRE POURRAIT SE SITUER DANS LA FOURCHETTE BASSE OU MOYENNE DES 70 DOLLARS

La société de capital-investissement Clearlake Capital détient près de 9 % des actions de BlackLine et aurait son mot à dire dans une vente potentielle en tant qu'actionnaire important. Le groupe Vanguard et BlackRock sont d'autres actionnaires importants par l'intermédiaire de leurs familles de fonds.

SAP étudie actuellement la possibilité de rouvrir les négociations, bien que rien n'ait été décidé et qu'elle n'ait pas envoyé d'autre offre formelle, selon la personne au courant de l'affaire. Cette personne a demandé à ne pas être identifiée car les discussions sont privées.

SAP, dont les actions étaient en baisse de 0,5% à 0947 GMT mardi, a refusé de commenter, tout comme JPMorgan et Clearlake. BlackLine et Morgan Stanley n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les actions de BlackLine ont bondi jusqu'à 12 % sur le Nasdaq après le rapport de Reuters lundi, avant de limiter les gains pour clôturer en hausse de 3,8 %.

Les analystes de Citi ont suggéré lundi qu'une offre par action dans la fourchette basse à moyenne des 70 dollars augmenterait la probabilité d'acceptation de SAP.

Ils ont ajouté que BlackLine avait été une cible probable pour une fusion-acquisition en raison de la sous-performance de l'action, d'un "meilleur produit" et de l'implication d'investisseurs activistes.

BlackLine pourrait aider SAP, qui a eu du mal à migrer rapidement les données de ses clients vers sa nouvelle plateforme HANA en nuage, à stimuler l'adoption de HANA en simplifiant ce processus.

"L'acquisition devrait s'inscrire dans le cadre de la finance S/4HANA", a déclaré l'analyste Frederik Altmann de la maison de courtage Alpha, mais il a averti qu'une offre de 70 dollars par action ne serait pas bon marché.

BlackLine, dont le siège est à Los Angeles, fournit des logiciels basés sur le cloud qui aident les entreprises à automatiser et à gérer des processus financiers et comptables complexes.

Ses produits sont conçus pour moderniser les tâches traditionnellement effectuées à l'aide de feuilles de calcul, afin de réduire les erreurs et d'accroître l'efficacité des services financiers des entreprises.

BlackLine et SAP ont un partenariat de longue date; SAP vend les solutions de BlackLine à ses clients. L'accord représente près de 30 % du chiffre d'affaires annuel de BlackLine, selon les informations communiquées par l'entreprise.

Dominik Asam, directeur financier de SAP, et Georg Kniese, directeur du développement et des investissements, ont déclaré que l'achat de BlackLine représentait une "extension logique du partenariat de longue date" entre les deux sociétés, selon la lettre d'offre adressée à Theresa Tucker et Owen Ryan, co-PDG de BlackLine.

L'offre a été faite au moment où Theresa Tucker, qui a fondé BlackLine et s'est retirée au début du mois, s'apprêtait à passer les rênes à Owen Ryan, qui est également président du conseil d'administration.

Une acquisition de BlackLine renforcerait considérablement la suite de logiciels financiers de SAP basés sur le cloud, en concurrence avec des rivaux tels qu'Oracle ORCL.N et Workday

WDAY.O .

Le logiciel d'automatisation financière de BlackLine, déjà étroitement intégré à SAP, aide les entreprises à nettoyer leurs dossiers financiers avant de migrer vers de nouvelles plateformes.