L'Allemand Merz estime que les propositions actuelles de budget de l'UE sont inabordables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré vendredi que les propositions actuelles concernant le budget de l'Union européenne étaient inabordables, soulignant ainsi les divergences au sein du bloc des 27 États membres quant à son plan de financement sur sept ans.
S'exprimant à l'issue d'un sommet à Bruxelles, il a déclaré que ce qui était sur la table jusqu'à présent n'était “pas réalisable. Ce n'est pas abordable”.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer