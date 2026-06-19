 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Allemand Merz estime que les propositions actuelles de budget de l'UE sont inabordables
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré vendredi que les propositions actuelles concernant le budget de l'Union européenne étaient inabordables, soulignant ainsi les divergences au sein du bloc des 27 États membres quant à son plan de financement sur sept ans.

S'exprimant à l'issue d'un sommet à Bruxelles, il a déclaré que ce qui était sur la table jusqu'à présent n'était “pas réalisable. Ce n'est pas abordable”.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 098,180 USD NYSE -1,21%
PFIZER
25,220 USD NYSE -2,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 434,66 -0,39%
Pétrole Brent
80,16 +1,14%
KALRAY
8,55 -7,67%
2CRSI
25,4 0,00%
TOTALENERGIES
71,15 +1,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank