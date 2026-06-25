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L'allemand Merck va racheter Bio-Techne à 73 dollars par action
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck KGaA MRCG.DE a conclu un accord en vue d'acquérir la société de biotechnologie Bio-Techne Corp

TECH.O pour 73 dollars par action en numéraire, a annoncé jeudi le groupe allemand spécialisé dans les sciences et la santé dans un communiqué. Le prix de l'offre, qui correspond à une valeur d'entreprise totale d'environ 11,3 milliards de dollars, représente une prime de 36 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de Bio-Techne sur un mois, a précisé Merck.

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