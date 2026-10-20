L'allemand Adidas revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après un trimestre record

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Le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a annoncé une hausse de 37 % de son résultat d'exploitation au troisième trimestre, grâce à un remboursement de droits de douane américains et à des ventes au prix plein.

* Adidas, qui est en concurrence avec des rivaux tels que Nike, a bénéficié cette année d’une forte demande pour ses vêtements rétro et d’un effet d’entraînement lié à la Coupe du monde de football, alors qu’il s’efforce de lancer de nouveaux modèles

* Le résultat d'exploitation du troisième trimestre a atteint le niveau record de 1,008 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars), contre 736 millions d'euros un an plus tôt

* La société a indiqué que son résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année serait supérieur d'environ 100 millions d'euros aux prévisions initiales

* Le remboursement des droits de douane accordé à Adidas, à la suite d’une décision de justice américaine , s’est élevé à environ 200 millions d’euros

* La société a indiqué qu’elle réinvestirait environ 100 millions d’euros au quatrième trimestre, ce qui se traduirait par une nouvelle prévision de résultat d’exploitation pour 2026 de 2,5 milliards d’euros, contre une prévision antérieure de 2,3 milliards d’euros

* Adidas a fait ces déclarations dans un communiqué de résultats imprévu, avant la publication de son rapport financier complet prévue le 29 octobre

(1 dollar = 0,8902 euro)