L'Allemagne veut obliger les plateformes de diffusion en continu à investir dans la production locale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Allemagne va introduire des exigences d'investissement pour les plateformes de streaming et les diffuseurs de télévision et presque doubler le financement gouvernemental pour l'industrie cinématographique nationale afin de renforcer son attrait en tant que centre de production cinématographique, a déclaré le ministère de la Culture jeudi.

"Il ne s'agit pas d'un symbole, mais d'une véritable stimulation de l'investissement: pour l'emploi, la création de valeur et l'excellence créative", a déclaré le ministre de la Culture Wolfram Weimer dans un communiqué, une semaine avant que la capitale allemande n'accueille les acteurs de l'industrie pour le Festival du film de Berlin.

Les services de diffusion en continu tels que Netflix

NFLX.O et Amazon AMZN.O , ainsi que les principaux diffuseurs, seront tenus de réinvestir dans l'industrie locale au moins 8 % des recettes annuelles qu'ils réalisent en Allemagne.

Toutefois, les mesures précisent que si les diffuseurs en continu et les radiodiffuseurs choisissent d'investir 12 % ou plus, ils seront exemptés des réglementations complexes qui les obligent, par exemple, à produire des films en langue allemande.

Si la production allemande a connu un essor grâce à la demande des plateformes de diffusion en continu, le secteur a également été confronté ces dernières années à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, de l'énergie et des matériaux.

Avec ces mesures, l'Allemagne, l'un des plus grands marchés de diffusion en continu d'Europe, rejoindra au moins une douzaine d'autres pays européens, dont la France et l'Italie, qui obligent désormais les diffuseurs à investir dans la production nationale.

En outre, le gouvernement a accepté d'augmenter le financement de la production cinématographique à 250 millions d'euros (295,2 millions de dollars) par an, soit près du double du niveau précédent.

"La balle est maintenant dans le camp des diffuseurs et des chaînes de télévision, d'une part, et des producteurs, d'autre part", a déclaré M. Weimer.

Selon les médias allemands, une loi correspondante devrait être approuvée par le cabinet avant le début du mois d'avril. On ne sait pas encore quelles sanctions pourraient être imposées aux diffuseurs s'ils ne se conforment pas à la réglementation proposée.

(1 dollar = 0,8470 euro)