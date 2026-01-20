L'Allemagne va réduire sa prévision de croissance du PIB pour 2026 à 1,0 %, selon une source

Le gouvernement allemand abaisse ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (GDP) en 2026 de 1,3 % à 1,0 %, selon une personne au fait des projections, reflétant une plus grande incertitude économique dans le commerce international.

La révision à la baisse sera probablement incluse dans le rapport économique annuel du ministère de l'économie qui sera présenté le 28 janvier, a déclaré cette personne.

Le ministère de l'économie s'est refusé à tout commentaire.

Selon le projet de rapport, la croissance du PIB en 2027 devrait être de 1,3 %, contre 1,4 % prévu précédemment.

Les prévisions ajustées pour 2026 restent nettement plus élevées que la croissance du PIB de 0,2 % enregistrée en 2025, qui faisait suite à deux années consécutives de contraction.

Cette baisse des prévisions intervient alors que les tensions commerciales mondiales s'intensifient, le président américain Donald Trump menaçant d'imposer des droits de douane supplémentaires à certains États membres de l'UE, dont l'Allemagne, après avoir imposé des prélèvements initiaux sur les produits importés de l'Union l'année dernière.

La nouvelle projection reste conforme aux attentes des économistes, qui indiquent que la croissance est tirée par un plus grand nombre de jours de travail et une augmentation des investissements du gouvernement dans la défense et les infrastructures. Plus tôt dans la journée, l'institut de recherche économique ZEW a déclaré que le moral des investisseurs a augmenté en janvier pour atteindre son plus haut niveau depuis août 2021, alors que les attentes concernant la situation économique de l'Allemagne s'améliorent.