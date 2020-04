Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne va prolonger jusqu'au 10 mai la distanciation sociale Reuters • 30/04/2020 à 20:40









(Actualisé avec fin de la réunion et déclarations d'Angela Merkel) BERLIN, 30 avril (Reuters) - L'Allemagne rouvrira lundi ses terrains de jeu, musées et églises et prendra dans les jours à venir une décision sur les écoles et la reprise de certains événements sportifs, dans le cadre d'un plan de déconfinement progressif face au coronavirus. Ces mesures ont été annoncées jeudi à l'issue d'une réunion entre Angela Merkel et les présidents des 16 Länder du pays sur la levée des restrictions imposées pour freiner l'épidémie. La chancelière a toutefois mis en garde contre le risque d'une résurgence du Covid-19 et appelé les Allemands à rester vigilants et à continuer de respecter les mesures de distanciation sociale, prolongées d'une semaine jusqu'au 10 mai. "Nous devons oeuvrer à réduire encore le nombre de nouvelles infections", a insisté Angela Merkel. "Si la courbe de l'infection se remet à grimper, nous devrons disposer d'un système d'alerte pour nous informer en amont afin d'être en mesure d'agir." Le nombre de cas de contamination confirmés au coronavirus en Allemagne s'élève désormais à 159.119, et l'épidémie a causé 6.288 décès dans le pays, selon les données publiées jeudi matin par l'Institut fédéral Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Ce taux de mortalité est nettement inférieur à ceux d'autres pays d'Europe occidentale, au premier rang desquels l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. Le pays n'en a pas moins décidé de prolonger d'une semaine, jusqu'au 10 mai, les mesures de distanciation sociale, a annoncé le secrétaire général de la chancellerie Helge Braun avant la réunion. Helge Braun, qui a rang de ministre auprès de la chancelière, a souligné qu'il faudrait attendre le 6 mai pour obtenir des données sur les effets de la première phase de déconfinement avant de prendre de nouvelles initiatives. L'Allemagne a commencé à lever les restrictions de sorties et de déplacements la semaine dernière avec la réouverture de certains commerces, à condition qu'y soit respectée une distance minimale entre les personnes. Les 16 Länder élaborent également un plan de réouverture des bars et restaurants et examinent la possibilité d'autoriser certaines rencontres sportives. Angela Merkel a toutefois précisé que les grands événements sportifs ou culturels resteraient interdits jusqu'au 31 août. Comme dans tous les autres pays ayant pris des mesures de confinement, Angela Merkel est soucieuse de redémarrer l'activité économique, alors que le PIB allemand devrait se contracter de plus de 6% cette année, tout en veillant à ne pas relancer l'épidémie. (Thomas Seythal et Paul Carrel version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.