information fournie par Reuters • 08/11/2025 à 22:46

L'Allemagne va approuver un programme de défense de 3,5 mds de dollars avec Airbus et d'autres entreprises-Bloomberg

Le président français Macron visite le salon du Bourget 2025

(Reuters) -L'Allemagne s'apprête à valider un achat d'équipements de défense d'un total de 3,47 milliards de dollars, incluant l'acquisition de 20 hélicoptères de combats d'Airbus SE, a rapporté samedi Bloomberg News, citant un document du gouvernement.

Les députés doivent donner leur accord durant une réunion à huis clos mercredi, selon Bloomberg.

Le programme de défense contient également un accord d'un montant d'un milliard de dollars avec Hensoldt AG et Theon International.

Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a décliné une demande de commentaire.

(Reportage de Preetika Parashuraman à Bengaluru, avec la contribution de Thomas Escritt; version française Zhifan Liu)