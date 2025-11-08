 Aller au contenu principal
Rugby-Penaud devient seul meilleur marqueur d'essais avec le XV de France
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 22:44

Internationaux d'automne - France - Afrique du Sud

SAINT-DENIS, Seine-Saint-Denis (Reuters) -L'ailier Damian Penaud est devenu samedi au Stade de France (Saint-Denis) le seul recordman du nombre d'essais inscrits en équipe de France grâce à ses 39e et 40e réalisations face à l'Afrique du Sud.

Le Bordelais de 29 ans détenait auparavant le record avec Serge Blanco, qu'il avait égalé en mars dernier face à l'Irlande lors du Tournoi des Six Nations (42-27).

Damian Penaud a inscrit l'essai du record dès la quatrième minute de ce premier test d'automne face aux Springboks en étant à la réception d'un petit coup de pied par-dessus de l'arrière Thomas Ramos avant d'aller aplatir dans l'en-but.

Il a doublé la mise 23 minutes plus tard pour porter son total d'essais à 40 en aplatissant dans le coin de l'en-but sur un nouveau service de Thomas Ramos, à la main cette fois-ci.

Il a battu le record à l'occasion de sa 57e sélection.

(Reportage de Vincent Daheron; édité par Zhifan Liu)

