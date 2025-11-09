 Aller au contenu principal
L'Allemagne va acheter 20 hélicoptères de plus à Airbus pour €1 md-document
information fournie par Reuters 09/11/2025 à 16:55

par Markus Wacket

L'Allemagne va dépenser près d'un milliard d'euros pour acquérir 20 hélicoptères militaires supplémentaires auprès d'Airbus AIR.PA qui devraient être livrés sur deux ans à partir de 2027, selon un document du gouvernement.

L'engagement de financement, d'abord rapporté par Bloomberg, est contenu dans un document du ministère des Finances qui doit être présenté au Parlement et que Reuters a consulté dimanche.

Le ministère de la Défense n'a pas souhaité faire de commentaires, déclarant qu'il ne pouvait pas évoquer ce type de projets avant qu'ils n'aient été débattus au Parlement.

La commande complète un accord-cadre de 2023 qui permettait aux forces armées d'acheter jusqu'à 82 hélicoptères Airbus H145M, dont 62 ont déjà été commandés.

Le coût total de 931 millions d'euros des 20 appareils supplémentaires - 15 pour des missions de combat et cinq pour l'entraînement des forces spéciales - proviendra d'un fonds spécial créé en début d'année pour financer la modernisation d'urgence des forces armées allemandes.

Les gouvernements de toute l'Europe augmentent leurs dépenses de défense face à la menace russe, qui s'est accrue depuis l'invasion totale de l'Ukraine en février 2022.

La commande allemande profitera à de nombreuses autres sociétés impliquées dans l'équipement des hélicoptères telles que l'entreprise d'électronique de défense Hensoldt HAGG.DE .

Le gouvernement allemand estime que le coût total de l'entretien et de l'exploitation de la flotte complète de 82 hélicoptères s'élèvera à près de 3 milliards d'euros jusqu'en 2048.

(Rédigé par Thomas Escritt, version française Benjamin Mallet)

