Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne suspend son traité d'extradition avec Hong Kong Reuters • 31/07/2020 à 18:26









BERLIN, 31 juillet (Reuters) - L'Allemagne va suspendre son traité d'extradition avec Hong Kong, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas après l'annonce par les autorités hongkongaises du report d'un an des élections législatives initialement prévues en septembre dans la région administrative spéciale chinoise. "La décision du gouvernement de Hong Kong de disqualifier une douzaine de candidats de l'opposition pour ces élections et de reporter les élections est une nouvelle atteinte aux droits des citoyens de Hong Kong", a déclaré Heiko Maas. "Nous avons à plusieurs reprises clairement fait part de nos attentes quant au respect par la Chine de ses responsabilités légales au regard du droit international", a ajouté le chef de la diplomatie allemande, mentionnant le respect de la Loi fondamentale de Hong Kong et le droit à des élections libres et équitables. Le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont déjà suspendu leur traité d'extradition avec Hong Kong depuis l'adoption fin juin, à l'initiative de Pékin, d'une loi sur la sécurité nationale dans la "région administrative spéciale". (Maria Sheahan; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.