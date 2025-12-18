 Aller au contenu principal
L'Allemagne signe des contrats d'achat de blindés avec le finlandais Patria
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 15:31

L'Allemagne a signé avec le groupe de défense finlandais et norvégien Patria deux contrats en vue de l'acquisition de centaines de véhicules blindés pour un montant supérieur à 2 milliards d'euros, annonce la société jeudi.

Ces contrats comprennent une commande ferme de plus d'un milliard d'euros ainsi que des options, pour un nombre total de 876 blindés Patria 6x6.

Les premières livraisons sont prévues l'an prochain. Des véhicules seront produits localement à compter de 2027 via des partenariats avec les entreprises allemandes FFG, JWT et franco-allemande KNDS, a précisé Patria dans un communiqué.

Patria est détenu à 50,1% par l'Etat finlandais, le reste du capital étant la propriété du norvégien Kongsberg Gruppen.

(Stine Jacobsen, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)

